La donna, trovata morta sulle rive del Lambro, nei giorni scorsi era stata al centro delle cronache per la sua risposta a una recensione di un cliente che si diceva scontento per aver mangiato accanto ad alcune persone gay e a un ragazzo disabile. Un commento la cui veridicità era però poi stata messa in dubbio, scatenando diverse critiche. La procura ha disposto l’autopsia e un esame tossicologico: l’ipotesi è che la 59enne si sia tolta la vita.

Dai primi accertamenti non sono emersi problemi di natura economicaProseguono le indagini sulla morte di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di 59 anni trovata morta domenica sulle rive del Lambro. La donna, titolare del locale "Le Vignole", nei giorni scorsi era divenuta nota per aver replicato duramente a una recensione nella quale un cliente si diceva scontento per aver mangiato accanto ad alcune persone gay e a un ragazzo disabile. Poi sui social erano iniziati a circolare alcuni dubbi sulla veridicità della recension





SkyTG24 » / 🏆 31. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Dai mocassini eleganti agli stivaletti 70, la storia dei Fratelli RossettiScopri i mocassini eleganti da avere dei Fratelli Rossetti.

Fonte: MarieClaire_it - 🏆 28. / 62 Leggi di più »

MotoGP, Bagnaia e non solo: cosa aspettarsi dai piloti italiani nel Mondiale 2024L'analisi di Paolo Beltramo

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Cara senatrice, ce li dà lei i soldi per fare i figli a 18 anni?Diventare madre deve essere la prima aspirazione di una donna e sarebbe anche meglio se la donna in questione iniziasse a sfornare pargoli da...

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

L'Italia si tira fuori dai bombardamenti in YemenIl governo italiano ha deciso di non partecipare ai bombardamenti in Yemen condotti dalla coalizione guidata dagli Stati Uniti, ma sta valutando di partecipare a una missione difensiva europea. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha spiegato che l'Italia era stata informata dell'attacco ma non ha preso parte all'operazione senza un dibattito in parlamento.

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Donna uccisa con un coltello da caccia: autopsia conferma femminicidio premeditatoLa 37enne è stata uccisa con un fendente al collo che ha reciso l'arteria carotide e la vena giugulare. L'autopsia conferma che si tratta di un femminicidio premeditato. L'assassino si è poi suicidato.

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Donna accoltellata in autogrill il 26 dicembre, fermato l'ex maritoI titoli di Sky TG24 del 10 gennaio, edizione delle 13:00

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »