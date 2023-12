Israele ha usato le mega bombe Usa a sud di Gaza, nelle aree indicate come sicure per i palestinesi. L'inchiesta rivela che Israele ha bombardato aree in cui aveva spinto i civili di Gaza a fuggire dopo l'inizio dell'operazione di terra nella Striscia di Gaza, usando munizioni altamente distruttive che aumentano i rischi di vittime civili collaterali.





L'esercito israeliano circonda Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza
Il 6 dicembre l'esercito israeliano sta circondando la città di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, dove sono in corso alcuni dei combattimenti più intensi dall'inizio della guerra contro Hamas.

Intensificazione dei bombardamenti israeliani nel sud della Striscia di Gaza
I bombardamenti israeliani nel sud della Striscia di Gaza si sono intensificati, causando gravi danni e vittime tra i civili palestinesi.

Decine di miliziani di Hamas si arrendono alle forze israeliane nella Striscia di Gaza
Decine di miliziani di Hamas si sarebbero arresi alle forze di difesa israeliane (Idf) nel nord della Striscia di Gaza. Le foto dei miliziani nudi accanto ai soldati israeliani sono state pubblicate dai media israeliani. Nel frattempo, i ribelli sciiti Houthi minacciano di attaccare le navi dirette in Israele se la Striscia di Gaza non riceve aiuti.

Israele distruggerà i tunnel di Hamas sotto all'ospedale Shifa di Gaza
La tregua tra Israele e Hamas in vigore alle 7 di venerdì, subito lo scambio di prigionieri. Intense trattative in corso per definire tutti i dettagli operativi

Gaza, Israele accusa Hamas di violare la tregua, ripresi i combattimenti
L'esercito israeliano ha annunciato la ripresa dei combattimenti nella Striscia di Gaza. 'Hamas ha violato la pausa operativa e ha sparato verso il territorio israeliano. L'Idf ha ripreso i combattimenti contro Hamas'.

Israele prepara il piano per il dopoguerra a Gaza, Hamas pensa a un Califfato
Il governo Netanyahu: 'Non vogliamo cacciare i palestinesi ma non governerà l'Anp'. Sono 20 gli ostaggi uccisi mentre erano in prigionia

