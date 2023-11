Guerra Gaza, Onu: raid su campo profughi può essere crimine di guerra

Il Commissario generale dell'Unrwa:"una tragedia senza precedenti". Il Papa invoca "due popoli, due Stati". Negli Stati Uniti si parla di una forza multinazionale a Gaza dopo che Israele avrà sradicato Hamas. Biden chiede una pausa per far uscire i prigionieri.

