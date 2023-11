Feriti e stranieri escono da Gaza, l'Onu condanna il raid su Jabalya

Per approfondire Agenzia ANSA Il diario della giornata - 1 novembre Guerra in Medio Oriente, il live blog della giornata Sul campo lo scontro è aspro: il nuovo attacco israeliano al campo profughi di Jabaliya - ha fatto sapere il ministero della Sanità di Hamas - ha causato"decine di morti e feriti". Secondo la stessa fonte erano state 50 le vittime.

Per approfondire Agenzia ANSA Bombe sui campi profughi a Gaza, 'decine di morti' Colpiti i campi di Jabalya, al Shati e Nuseirat. Fatah proclama il giorno di rabbia. Sullo Stato ebraico continua la pioggia di razzi nel sud e nel centro (Tel Aviv compresa), mentre i morti a Gaza sono 8.796 (Hamas non distingue tra civili e miliziani) di cui 3.648 minori e oltre 22 mila feriti.

TGLA7: Gaza, arrivate le prime ambulanze per trasportare i feriti in EgittoI feriti saranno trasportati in un ospedale da campo a Sheikh Zoueid | TG LA7.

