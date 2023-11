Guerra in Medio Oriente, feriti e stranieri escono da Gaza. Onu condanna Jabalia: “Possibile crimine di guerr…

Il ministro della difesa Yoav Gallant ha detto che l'esercito israeliano è al lavoro per scoprire «la rete sotterranea di Hamas e far uscire i terroristi». «Siamo alle porte di Gaza City», ha annunciato il generale Itzik Cohen, comandante della 162/a divisione dell'esercito, aggiungendo che i soldati «sono ora nel profondo della Striscia».

