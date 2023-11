Israele Palestina, accordi e i piani di pace falliti dal 1937 ad oggi. MAPPE

Il piano viene rifiutato dagli arabi, mentre Israele nel ‘48 si dichiara unilateralmente indipendenteInizia una stagione di guerre con gli Stati arabi che culmina nel ‘67 (La guerra dei "Sei Giorni") con la massima espansione israeliana e la conquista di Alture del Golan, Striscia di Gaza, Cisgiordania, SinaiIl generale Allon presenta un piano di spartizione dei Territori occupati, ma con i "tre no di Khartoum" gli arabi rifiutano non solo il piano ma l’esistenza stessa di...

