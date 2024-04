Donna ferita da un colpo di pistola in un parco giochi

Una donna di circa 50 anni, incensurata, è rimasta ferita da un colpo di pistola mentre si trovava nel parco giochi di piazza Italia. I primi soccorsi sono stati prestati con una cintura usata come laccio emostatico. Ferita alla coscia sinistra, è stata portata al vicino ospedale San Paolo per le cure: non è in pericolo di vita. Ignoti gli autori e ancora da chiarire le modalità dell'accaduto, in particolare se la donna fosse o meno l'obiettivo di chi ha sparato.

Al momento del raid c'erano anche alcuni bambini intenti a giocare sulle giostrine. Uno dei presenti per fermare l'emorragia nel timore che sia stata compromessa l'arteria femorale ha preso una cintura usandola come un laccio emostatico. Un altro passante ha trasportato la 50enne con la propria auto al pronto soccorso del vicino ospedale San Paol

Napoli, colpo di pistola ai giardini: ferita una donna a Fuorigrotta
La vittima, di circa 50 anni, non è in pericolo di vita. Al momento del raid c'erano anche alcuni bambini intenti a giocare sulle giostrine

