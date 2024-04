Rissa tra studentesse in un liceo di Roma

Prima la lite, gli insulti, poi le botte davanti ai professori e ai compagni di scuola increduli e l’arrivo delle forze dell’ordine. È successo lo scorso mercoledì mattina, poco dopo le 11, nella sede di via Ettore Stampini del Liceo Lucio Anneo Seneca, in zona Pineta Sacchetti. Protagoniste tre ragazze di 17 anni, studentesse dell’istituto che, a causa di futili motivi, si sono picchiate.

Uno dei genitori ha chiamato il 112 e, dopo poco, sono intervenuti i carabinieri della stazione Madonna del Riposo. Per due delle tre giovani si è reso necessario il trasporto al Policlinico Gemelli, da dove sono state dimesse con due e cinque giorni di prognosi per diverse contusioni. «Siamo rimasti basiti perché i nostri studenti sono tutti molto tranquilli, educati. Non c’è mai stata neanche un’occupazione nel nostro liceo», ha commentato la dirigente scolastica, Loredana Carloni, accorsa nella sede di via Stampini poco dopo l’accadut

Liceo Studentesse Rissa Roma Contusioni

