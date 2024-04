Il Pd vuole un sistema con il quale se perde governa lo stesso. La presidente del Consiglio, difende così la riforma per l' elezione diretta del capo del governo a Cinque Minuti , in onda questa sera su Rai Uno . 'L'indicazione della sinistra per il premierato tradisce la sua reale intenzione, quella dei 'governi di Palazzo' e non scelto dai cittadini', ha proseguito la premier.

'Non riescono a dichiarare la ragione reale per cui sono contrari al premierato: preferiscono un sistema in cui i governi si fanno nel Palazzo, sulla pelle dei cittadini. Il Cancellierato è un sistema che di fatto istituzionalizza i governi di larghe intese: voti il partito ma non sai quale sarà il governo', spiega allora Meloni. 'Dicono che sono contrari perché indebolisce il Presidente della Repubblica, il che non è vero ma nel Cancellierato alla tedesca - osserva ancora - il Presidente ha minore ruolo del nostro

