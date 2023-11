Coppa Italia, le designazioni arbitrali dei 16esimi di finale: Salernitana-Sampdoria a Manganiello

PROBABILI FORMAZIONI - 10^ di Serie A, le ultime LIVE: Muriel-Scamacca per l'AtalantaBologna, Thiago Motta:"Soddisfatto dell'unità e della determinazione dei ragazzi"Thuram decisivo a San Siro, il papà in tribuna: è stato lui a indirizzarlo verso i nerazzurriInzaghi cancella Lukaku. E’ Allegri l’uomo scudetto della Juve. Garcia meglio di Pioli. L’impresa di Ranieri, un tecnico da amareInzaghi cancella Lukaku. E’ Allegri l’uomo scudetto della Juve.

Torino, Milinkovic-Savic: 'Coppa Italia nostro obiettivo, va affrontata come il campionato'Intervistato dai microfoni di Torino Channel al termine del match contro il Lecce, il portiere granata Vanja Milinkovic-Savic ha ciommentato: 'Sono tre punti di gruppo, di squadra. Ho visto cose belli Leggi di più ⮕

Juve Next Gen-Torres, Coppa Italia Serie C: quando e dove si giocaDopo aver eliminato la Pro Vercelli nel primo turno i bianconeri sfideranno i sardi per l'accesso al terzo turno della kermesse tricolore di categoria Leggi di più ⮕

Toro, dopo la vittoria di Lecce c’è la Coppa Italia e il Frosinone da batterePer i granata di Juric torna la competizione nella quale non si sono mai spinti oltre i quarti di finale Leggi di più ⮕

Torino, Milinkovic-Savic verso la conferma in Coppa ItaliaGiovedì il Torino tornerà in campo nei sedicesimi di Coppa Italia dove affronterà il Frosinone: per la partita contro la formazione ciociara Ivan Juric sta preparando una serie di Leggi di più ⮕

Genoa-Reggiana dove vederla: Mediaset o Rai? Canale tv, diretta streaming, formazioniRiparte la Coppa Italia Frecciarossa: a Marassi confronto fra ex Campioni del Mondo, Gilardino sfida Nesta. Leggi di più ⮕

Torino, Radonjic verso l'esclusione anche in Coppa ItaliaNelle ultime tre partite non è mai sceso in campo (contro la Juventus non era neppure in panchina) e lo stesso potrebbe ripetersi giovedì, quando il Torino scenderà in campo nei sedicesimi Leggi di più ⮕