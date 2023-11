Colapesce Dimartino, nuovo album è Lux Eterna Beach: 'Per società migliore limitare paura'

Chi sono oggi quelli che non sanno restare in pace? C’è un Dio che può aiutarci a trovare la pace? InNessun essere umano è veramente in pace con se stesso e con gli altri. E pur raggiungendo la pace c’è un punto limite in cui la rompi. Abbiamo una visione personale del divino. La religione cattolica si basa sul senso di colpa e cozza con l’esistenzialismo umano.

Siamo partiti dall’idea di quanto l’architettura influenzi i rapporti umani. Lo spazio che vivi influenza: sei in una reggia o nelle case popolari, l’idea di vita e d’amore è influenzata dall’ambiente. Poi l’architettura ha una forma di sensualità. Altro tema del brano, e del disco, è il qui e ora, la vita vissuta nell’attimo.è fatto di frasi veloci, quasi ungarettiane.

E’ una canzone sulla paura che genera l’odio. Per creare una società migliore bisogna limitare la soglia di paura. Protagonista è un ragazzo di periferia spinto dalla paura del diverso e del non conosciuto che porta all’odio. Ci piacerebbe vivere in un mondo con meno odio e paura. Per questo il testo è pieno di stereotipi, perché quelli sono i proclami e gli slogan che ci hanno propinato negli ultimi anni.

E’ una cifra quasi fastidiosa: non è poco ma non cambia la vita e dunque mette a disagio. E 30mila giorni sono circa 82 anni, l’età media dell’uomo ad arrivarci…E’ una canzone d’amore, forse la prima scritta, l’altra eranel precedente album: non un bell’esempio ma di certo si amavano. Ci teniamo a questo pezzo, ospita due amanti che si parlano sottovoce in un mondo che urla e fa casino.Può essere. E’ qualcosa che si basa sulla fiducia dell’essere umano.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILGIORNALE: Colapesce e Dimartino, musica d'autore: 'Il cantautorato di sinistra non può tornare'Sul brano 'Ragazzo di destra': 'Potremmo scriverne uno per ogni partito'

Fonte: ilgiornale | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Colapesce e Dimartino: «Da destra ci criticano per il nostro brano: ai loro slogan rispondiamo con slogan»Il 3 novembre il duo pubblica il secondo album «Lux Eterna Beach»

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Veloccia (ass. urbanistica Roma): 'Attendiamo il progetto del nuovo stadio giallorosso'Maurizio Veloccia, assessore all’urbanistica di Roma Capitale, è tornato a parla del progetto del nuovo stadio della Roma oramai al centro dell'attenzione nella Città Eterna attraverso le frequenz

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

SOLE24ORE: Il sapore retrò di “Living By the Sword”Dopo 18 anni arriva “Hackney Diamonds”, il nuovo album dei Rolling Stones

Fonte: sole24ore | Leggi di più ⮕

CORRIERE: La battaglia del vocabolario: il nuovo libro di Vittorio FeltriEsce martedì 31 ottobre «Fascisti della parola» (Rizzoli), un pamphlet sulle nuove convenzioni lessicali e l’uso «politicamente corretto» linguaggio

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Mahmood annuncia il nuovo singolo intitolato “Cocktail d’amore”Le canzoni più famose di Mahmood, due volte vincitore del Festival di Sanremo e tra le voci più interessanti del panorama italiano.

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕