Colapesce e Dimartino: «Da destra ci criticano per il nostro brano: ai loro slogan rispondiamo con slogan»

Manganello, bomberino, faccia nera, tendenza al linguaggio razzista... non ci siete andati leggeri... Dimartino: «L’abbiamo riempita apposta di stereotipi. E ci sembra che chi ne ha scritto non l’abbia colto. Se la destra parla per slogan deve aspettarsi una risposta per slogan. Ribaltiamo il gioco. Se la politica è diventata ormai spettacolo deve aspettarsi che lo spettacolo faccia politica».D: «Che sarebbe stato un pezzo divisivo lo sapevamo.

È praticamente sparita la canzone impegnata, non solo politicamente ma anche nell’analisi della società. Che è successo? Colapesce: «Il cantautorato può tornare ad avere un ruolo centrale. La canzone di protesta nasce dall’oppressione e dal malcontento degli anni 60-70 e sparisce con l’ottimismo degli anni 80. C’è bisogno di tonare a dire cose. Vorrei sentire più voci che prendono posizione, anche se scomoda».

«I marinai» si apre con una sorpresa: la voce di Ivan Graziani, scomparso nel 1997. Un ritrovamento che anticipa un disco di inediti che Numero Uno, l’etichetta che pubblicò il suo primo disco e la stessa vostra, farà uscire l’anno prossimo...

C: «La traccia ci è arrivata dal figlio Filippo e dalla famiglia che ci hanno permesso di mettere le mani su questa perla. Era incompleta: c’erano le strofe, un coro di pescatori di Fano cui era dedicato il brano con anche questa frase “per ogni figlio che è rimasto in mezzo al mare” che è tremendamente attuale anche se arriva dagli anni 80. L’abbiamo completata in punta di piedi scrivendo i ritornelli, abbiamo tenuto la sua voce e un synth il resto lo abbiamo risuonato.

