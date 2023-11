'Io ferito nell'attentato e ora l'oltraggio ai miei deportati ad Auschwitz. Siamo abbandonati'

«È il gesto di qualcuno che non accetta che i nipoti di Aurelio Spagnoletto si rifiutino di fare la stessa fine. Non mi sorprende. Con l'aria che tira spero di non dover sentire notizie pure peggiori, se pensiamo all'incendio di un cimitero ebraico in Austria o alle stelle gialle a Parigi. Un film già visto, purtroppo».

Il 7 le condanne di Hamas sono arrivate da quasi tutti, salvo qualche frangia fanatica. Ma il probleforse è la vasta area grigia che resta ambigua su Israele. Anche nell'82 andò proprio così. «L'aria era pesante già allora. Una guerra, manifestazioni di ostilità come quella sindacale che arrivò a gettare una bara davanti al tempio. Quel clima ebbe ripercussioni sulla mancata copertura da parte delle istituzioni, nonostante i campanelli d'allarme. L'approccio è lo stesso».«...non capendo la differenza fra dei terroristi e un governo che prende decisioni vagliate da un sistema molto severo di controlli.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SKYTG24: Matthew Perry, il dolore del cast di Friends: 'Siamo devastati, siamo una famiglia'Addio a Chandler di 'Friends', è morto Matthew Perry

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

VANITYFAIRIT: Matthew Perry, il dolore dei colleghi di Friends: «Siamo devastati, siamo una famiglia»Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc e David Schwimmer hanno reso omaggio al collega scomparso all'età di 54 anni con un comunicato congiunto: «Eravamo più che semplici compagni di cast»

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più ⮕

ILGIORNALE: Roma, vandalizzate due pietre d'inciampo dei deportati ad AuschwitzIl fatto è avvenuto a Trastevere: ignoti hanno oltraggiato due pietre d'inciampo. La condanna del sindaco Gualtieri: 'Gesto miserabile'. La Comunità ebraica di Roma: 'Gravissimo'

Fonte: ilgiornale | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Hamas: 'Israele deve essere cancellato, attacco 7 ottobre si ripeterà''Siamo una nazione di martiri e siamo orgogliosi di sacrificare martiri'

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

LIBERO_OFFICIAL: Roma, paura a Porta Portese: due stranieri feriscono un uomo alla giugulareTerrore nella Capitale. I carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere hanno arrestato due cittadini stranieri , un 46enne bosniaco e un ...

Fonte: Libero_official | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: GialappaShow, Sabrina Salerno canta Siamo donne con Ester Ascione (Brenda Lodigiani)Lunedì 30 ottobre è andato in onda su TV8 e in simulcast su Sky Uno il terzo...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕