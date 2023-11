X (ex Twitter) non pagherà utenti che diffondono fake news su social

In questo modo i post dei creatori di contenuti, verificati tramite il sistema di fact checking collaborativo “note della community”, che prevede le segnalazioni degli utenti, non potranno più beneficiare di pagamenti come parte del programma di condivisione delle entrate di X.

