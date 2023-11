Colapesce e Dimartino, musica d'autore: 'Il cantautorato di sinistra non può tornare'

Non a caso un punto di riferimento del Ragazzo di destra, spiegano loro, è La guerra di Piero di Fabrizio De Andrè, nel quale non c'è un vincitore ma solo sconfitti. «De Andrè non dava giudizi ma punti di vista» spiegano loro due che hanno quarant'anni, una sensibilità politica che arriva dalla sinistra e una carriera fatta di gavetta e voglia di mettersi in gioco.

«A dirla tutta - aggiungono quasi scherzosamente - potremmo scrivere un brano per un ragazzo di qualsiasi partito politico». E difatti il disco, che comprende pure Splash! presentata all'ultimo Sanremo, non è un manifesto, è più che altro una passerella quasi metafisica di storie nelle quali Lorenzo Urciullo detto Colapesce e Antonio Dimartino sono spettatori seduti all'angolo proprio, mutatis mutandis, come Paolo Conte nelle sue canzoni. «Noi non siamo tesserati, però c'è bisogno di canzoni che stimolino il dialogo.

Più che altro Colapesce e Dimartino sono due musicisti (il 23 novembre parte il tour nei club) che sembrano più attenti alla cura musicale che alla polemica da titolone. Le canzoni di questo disco «luminoso» (Colapesce dixit) sono piene di sfumature e dettagli da intenditori come nella sofisticata La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d'accordo o la lieve, sognante Forse domani.

