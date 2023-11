Comandante di Hamas minaccia direttore ospedale a Gaza: 'Dateci tutto il carburante'

Quando il medico gli risponde che già altri esponenti dell'organizzazione erano venuti a chiedergli del carburante, il palestinese spaventato sbotta:"Per l'amor di Dio, riempitelo subito per lui. La gente ci fa pressione. Inizieranno a spararci!". (X/@idfonline)

AGENZIA_ANSA: Israele, ucciso comandante Hamas battaglione Brigata nordL'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso il Comandante del battaglione di Beit Lahia della Brigata Nord di Hamas, Nasim Abu Ajina, che ha diretto 'il massacro dello scorso 7 ottobre nel kibbutz Erez e nel Moshav di Netiv HaAsara'. (ANSA)

ILGIORNALE: Soldati israeliani a Gaza: la guerra casa per casa contro HamasL'esercito israeliano ha diffuso un video dei suoi soldati impegnati nell'offensiva di terra nella Striscia di Gaza. Nelle ultime ore i combattimenti all'interno dell'enclave palestinese sono aumentati per numero e intensità, con 9 militari di Tel Aviv rimasti uccisi soltanto nella giornata di ieri.

SKYTG24: Usa e Israele valutano opzioni per Gaza dopo guerra con Hamas, anche peacekeeperLeggi su Sky TG24 l'articolo Usa e Israele valutano opzioni per Gaza dopo guerra con Hamas, anche peacekeeper

LIBERO_OFFICIAL: Gaza, 60 metri sotto terra: nei tunnel di Hamas pieni di terroristi, il video'Mentre Israele inizia a prendere di mira la rete di tunnel di Gaza , i gruppi terroristici di Hamas danno accesso ai giornalisti di ...

ADNKRONOS: Gaza, strage nel campo profughi: Hamas accusa IsraeleA Jabalia decine di morti e un numero imprecisato di feriti

ADNKRONOS: Israele, raid sul campo profughi. Hamas valuta liberazione ostaggi non israeliani: le newsUcciso un comandante di Hamas, una delle menti dell'attacco del 7 ottobre

