'Allarme meteo nelle isole del Canale per tempesta Ciarán'

La polizia del Jersey ha fatto sapere su X che le condizioni sono attualmente"pericolose", invitando la popolazione a rimanere in casa. Gli evacuati, inclusi 6 bambini, sono stati costretti ad abbandonare le loro case a causa dei danni provocati dalla tempesta.

"I venti hanno raggiunto una velocità massima di 102 miglia orari (163 km/h, ndr) nell'ultima mezz'ora e nella prossima ora sono previste onde fino a 9 metri nella baia di St Ouen (dell'isola di Jersey, ndr) - si legge nel messaggio della polizia pubblicato su X -. Per favore, restate dentro. È molto pericoloso fuori".

Venti fino a 149 km/h sono stati registrati nell'aeroporto di Jersey, mentre sull'isola di St. Mary's, nelle isole di Scilly, hanno raggiunto una velocità massima di 123 km/h.

