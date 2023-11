La tempesta Ciarán si abbatte sulle isole del Canale della Manica

Circa 1,2 milioni di case sono rimaste senza elettricità questa mattina nel nord-ovest della Francia, di cui 780.000 in Bretagna, dopo il passaggio della tempesta Ciaran, con raffiche di vento che hanno superato i 170 chilometri orari: lo ha annunciato il gestore della rete Enedis. La tempesta Ciaran"ha causato gravi danni alla rete pubblica di distribuzione elettrica nel nord-ovest del Paese", ha dichiarato Enedis in un comunicato.

