Canale della Manica, allarme meteo per l'arrivo della tempesta Ciarán

La polizia del Jersey ha dichiarato che le condizioni attuali sono estremamente pericolose e ha fortemente consigliato alla popolazione di rimanere al chiuso per garantire la propria sicurezza. Tra gli evacuati ci sono anche 6 bambini, costretti a lasciare le loro abitazioni a causa dei danni causati dalla tempesta. Le autorità stanno monitorando da vicino la situazione per garantire la sicurezza di tutti i residenti dell'isola.

