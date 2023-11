Allerta meteo per la tempesta Ciaran: previsioni oggi e domani, le regioni più a rischio

Come detto, l'allerta rossa per rischio idrogeologico relativa alla giornata di oggi riguarda quasi tutto il Friuli Venezia Giulia e su parte del Veneto, mentre quella arancione coinvolge l'Emilia- Romagna orientale, la Liguria orientale, la Toscana settentrionale, il Veneto Centro-meridionale, parte della Lombardia settentrionale, alcune zone del Friuli e delle province autonome di Trento e Bolzano.

In tutte queste aree le precipitazioni saranno abbondanti: si potrebbero superare i 150/200mm, sull'alto Friuli anche oltre i 200/250mm. Per quanto riguarda le zone centrali la più colpita sarà la Toscana, in particolar modo le aree a ridosso dell'Appennino. Piogge intense anche in Umbria e sul Lazio, mentre su Marche e Abruzzo le precipitazioni saranno inferiori.

