9 alimenti da non mangiare la sera dopo le 18:00 se si vuole perdere peso, evitare gonfiore e cattiva digestione. Paese che vai, tradizioni che trovi: così mentre in Danimarca, Norvegia e Finlandia si cena alle 17:00 o alle 18:00, in Spagna, Grecia e Sud Italia l'ora del pasto serale, soprattutto d'estate può slittare oltre le 10:00 di sera.

A sentire gli specialisti hanno ragione i paesi nordici: mangiare dopo le 18:00 del pomeriggio non apporta benefici né alla nostra salute né alla nostra linea. «La velocità con cui il corpo digerisce il cibo e metabolizza i nutrienti non rallenta drasticamente quando l'orologio segna una certa ora. Tuttavia per la maggior parte di noi i livelli di attività fisica diminuiscono la sera, il che influisce sull'efficienza con cui vengono bruciate le calori





vogue_italia » / 🏆 17. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Emergenza acqua “avvelenata” nel paese dei vip. Chiesti investimenti per uscire dalla crisiDa quasi un anno e mezzo gli 11mila abitanti della cittadina alle porte di Roma vivono senza poter utilizzare l'acqua che sgorga dai...

Fonte: romatoday - 🏆 5. / 89 Leggi di più »

La Camera ha votato contro la riforma del MESL'Italia è l'unico paese dell'Eurozona a non averla ratificata: probabilmente un nuovo voto sarà possibile solo dopo le elezioni europee

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

In Italia i salari fermi da 30 anni: gap mostruoso col resto del mondoDal 1991 sono aumentati dell'1% nel nostro Paese e del 32% nei 38 Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e sviluppo economico

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

L'Italia del 2023: tra declino e cambiamentoUn'indagine rivela un'Italia più moderna, laicizzata e individualista, ma si discute se ciò rappresenti un declino o un cambiamento nel modello di sviluppo del paese.

Fonte: ilfoglio_it - 🏆 30. / 55 Leggi di più »

Nazionali Inter in campo: dagli 'en plein' di De Vrij e Sanchez ai 45 minuti di ArnautovicEsclusi Bastoni e Calhanoglu che sono tornati in anticipo in Italia, sono 14 i giocatori nerazzurri che sono stati impegnati con i colori del proprio paese: l'impiego di ciascuno nel dettaglio

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Il Global Peace Index: i Paesi più pacifici del mondoUno studio rivela i Paesi più pacifici del mondo secondo il Global Peace Index. L'Italia è fuori dalla top ten mentre Islanda, Danimarca e Irlanda sono in testa alla classifica.

Fonte: DonnaModerna - 🏆 44. / 51 Leggi di più »