Il Global Peace Index: i Paesi più pacifici del mondo

Il Global Peace Index misura i Paesi più pacifici del mondo. L’Italia è abbondantemente fuori dalla top ten Mentre il mondo è afflitto da decine di conflitti, uno studio rivela quali sono i Paesi che per fortuna marciano in controtendenza e si possono considerare i più pacifici del globo.

Islanda, Danimarca e Irlanda guidano il “Global Peace Index” dell’Institute for Economics and Peace per il 2023, che classifica 163 stati e territori indipendenti che comprendono il 99,7% della popolazione mondiale. I Paesi considerati più pericolosi del pianeta risultano invece Afghanistan, Yemen e Siria. VEDI ANCHE Nobel per la Pace a Nadia Murad, fuggita dalla violenza dell’Isis Cosa misura il Global Peace Index Il “Global Peace Index“, ideato per valutare quanto i vari Paesi siano inclini o meno alla pace, utilizza 23 indicatori qualitativi e quantitativi, effettuando misurazioni in tre ambiti: il livello di sicurezza e protezione sociale; la portata del conflitto interno e internazionale in corso; il grado di militarizzazion





DonnaModerna » / 🏆 44. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Artigiano in fiera, 2.550 espositori di 86 paesi per un vero giro nel mondoDal 2 al 10 dicembre a Fieramilano Rho

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

I paesi senza una banca centraleGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Alle elezioni parlamentari nei Paesi Bassi ha vinto l’estrema destraGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Il leader di estrema destra Geert Wilders vince le elezioni nei Paesi BassiDopo la vittoria a sorpresa del Partito per la libertà, di estrema destra, nelle elezioni legislative, il leader Geert Wilders si trova davanti a un compito arduo: convincere i suoi avversari a formare un governo di coalizione. Leggi

Fonte: Internazionale - 🏆 10. / 74 Leggi di più »

Le imprevedibili elezioni nei Paesi BassiGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete.

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Battaglia commerciale tra Ucraina e paesi confinantiL'Ucraina si trova in una battaglia commerciale con la Polonia e la Slovacchia, oltre a dover affrontare altre sfide con l'Ungheria. I trasportatori polacchi hanno organizzato uno sciopero contro le liberalizzazioni concesse ai colleghi ucraini.

Fonte: repubblica - 🏆 32. / 53 Leggi di più »