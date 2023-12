70mila morti per sepsi in Italia nel 2020

Sono state 70mila nel 2020 in Italia le morti per sepsi, pari a 200 decessi al giorno. È il dato-bandiera che emerge dal Libro bianco realizzato dall’Osservatorio nazionale sull’antimicrobico resistenza (Onsar), che fa capo all’ex presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e professore di Igiene alla Cattolica Walter Ricciardi.

Secondo cui quella dell’Amr è «una situazione insopportabile soprattutto perché tutte queste morti possono essere prevenute con un’azione coordinata, strutturata, multidisciplinare, multi-istituzionale». Ma – aggiunge – «dobbiamo avere la volontà di agire». Anche perché nel mondo più del 75% dei decessi sono causati da soltanto sei geni – escherichia coli in testa - su cui «dovrebbe concentrarsi un’azione importante e prioritaria. E invece, in particolare da noi, è sempre in crescita la casistica di antibiogrammi che non mostrano possibilità di cura e il paziente muore





