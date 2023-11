این مسئله کوچکی نیست که باعث شده ماهی‌گیران با لنج و شناور‌های نیم‌بند خود به سمت اقیانوس هند بروند تا هرطور شده حتی با پذیرش خطر جانی یا اسارت و شکنجه به جا‌های تاریکی سفر کنند. ‌این راهزنی‌ها هم چند ‌سالی است که در منطقه دریایی جنوب حاکم شده. ژنرال وقت آمریکایی توماس والدوسر در منطقه دریای مدیترانه، شش سال پیش گفت که باید همه کشورها دست به دست هم دهند تا آب‌‌های منطقه را از شرارت راهزنان پاک کنند.

پاسخ حماس به ادعاهای رژیم صهیونیستی درباره آزادی زن نظامی اسیرجنبش حماس فلسطین به بیانیه رژیم صهیونیستی درباره آزادسازی یک زن نظامی اسیر در نزد گردان‌های القسام در نوار غزه واکنش نشان داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

آزادی ۸ نفر از صیادان ایرانی محبوس در قطرهشت نفر از صیادان ایرانی محبوس در قطر آزاد شدند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

قطع ارتباط مجازی یهودیان ایران با خانواده‌هایشان در اسرائیل به دلیل فشارهای جمهوری اسلامیاطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکی‌ است در پی تهدید حکومت در ایران، یهودیان ایرانی ارتباط خود با بستگان و آشنایان در اسرائیل را در فضای مجازی قطع کرده‌اند.

منبع: IranIntl | ادامه مطلب ⮕

سه شهید در یورش جدید اشغالگران به جنینمنابع اعلام کردند، در جریان یورش اشغالگران به جنین سه تن از جمله اسیر آزاده فلسطینی به ضرب گلوله صهیونیست‌ها به شهادت رسیدند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

مافیای مواد مخدر به مهاجران هم رحم نمی‌کند؛ پیشنهاد وسوسه‌کننده اما مرگبار برای قاچاق شیشه!روزنامه اصولگرای جام جم در گزارشی از دامی که مافیای موادمخدر در کشور برای مهاجران ایرانی دارد، نوشته است.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

چند روایت دانش‌آموزان رزمنده؛از مهندس تخریب تا غواص خط شکندانش آموزان ایرانی از کنش گران فعال در عرصه انقلاب و سپس دفاع مقدس بودند که جلوه‌هایی از فرهنگ و هویت ملی را در طول جنگ هشت‌ساله به نمایش گذاشتند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕