بیگانگی حوزه شهرسازی از منفعت عمومی

می‌گوید که شرمش می‌آید... و تازه ورزش‌هایی که بلدیم بیشتر تک‌نفره و مشت و لگد و این چیزهاست؛ درحالی‌که زیربنای ورزش اروپا دو‌و‌میدانی است! در هلند با 15 میلیون جمعیت، 11 میلیون دوچرخه دارند و‌... ناگفته پیداست که دولت و شهرداری‌ها در تأمین سرانه‌های خدمات شهری خوب عمل نکرده‌اند. اما وقتی در کنار این کمبودها و کم‌کاری‌ها به مصوبه ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ نگاهی می‌اندازیم، مشاهده می‌کنیم که برخی از اقدامات شهرداری، اگرچه شهردار تهران آن را قانونی می‌داند، اما به گفته کارشناسان شهری آثار مخرب گسترده‌ای بر شهر تهران به لحاظ تأمین خدمات خواهد داشت.

اگرچه این مصوبه به ادعای تهیه‌کنندگان آن می‌تواند حدود 62 هزار واحد و نزدیک به حدود 187 هزار نفر جمعیت به شهر تهران اضافه کند، (که فقط در خصوص الزام تأمین فضاهای آموزشیِ برای این جمعیت، طبق ماده 4 «قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش‌و‌پرورش و تبصره‌‌های آن» (ابلاغی سال 1399 مجلس شورای اسلامی)، تعداد قابل‌توجهی مدرسه جدید باید ساخته شود، اما طبق محاسبات کارشناسان شورای شهر تهران این مصوبه حدود 240 هزار واحد مسکونی و جمعیتی بیش از 700هزار نفر را به تهران تحمیل...

به اعتقاد کارشناسان حوزه شهری بند یک مصوبه 666 کمیسیون ماده 5 بدون درنظرگرفتن نقش قانونی شورای شهر تهران و نیز نقش قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مسیر تصویب، ابلاغ و عملیاتی‌سازی را نه فقط در بافت‌های فرسوده بلکه در کل پهنه‌های غالب شهر تهران، به‌سرعت طی کرده است.

این مصوبه نفی‌کننده هرگونه رابطه مستقیم میان افزایش تراکم و افزایش جمعیت و کاهش سرانه و آلودگی‌های شهری است و بسیاری از ملاحظات اساسی مانند نظم بصری شهر، نور، هوا، مدیریت بحران و ظرفیت و کیفیت زیست‌پذیری شهر را نادیده گرفته است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: جذب ۱۱۰ درصدی اعتبارات حوزه خوداشتغالی در شهرستان چگنیفرماندار چگنی از جذب ۱۱۰ درصدی اعتبارات حوزه خوداشتغالی در این شهرستان خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: راه‌اندازی اولین کتابخانه سیار کشور در استان کرمانمدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان از راه‌اندازی اولین کتابخانه سیار این استان خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: صدور احکام جایگزین برای واحدهای تولیدی متخلفبه گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، احمد اصانلو در راستای حمایت از تولید و همچنین حل میدانی مشکلات از چند واحد تولیدی-صنعتی بازدید کرد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ۶۱ درصد بودجه عمومی دولت صرف واردات نهاده های دامی می شودجانشین قرارگاه زیستی سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه ۱۶ درصد بودجه عمومی دولت صرف واردات نهاده های دامی می شود، گفت: در حوزه جهادکشاورزی باید تحول و انقلاب رخ دهد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: افزایش اعتبارات برای پیشگیری از اعتیاد، سرمایه‌گذاری استمدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس افزایش اعتبارات در این حوزه را سرمایه‌گذاری ارزشمند و اولین گام موثر در کنترل و پیشگیری از اعتیاد و صیانت از خانواده‌های کارگران دانست.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: رفتار نامناسب نماینده جنجالی با معلمان صدای این بازیگر معروف را هم درآورد+عکسستاره پسیانی، بازیگر با انتشار یک استوری از رفتار دور از شان علیرضا منادی، نماینده حوزه انتخابیه تبریز انتقاد کرد.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕