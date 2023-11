حمایت ۹۷ درصد مردم ترکیه از جنگ حماس با اسرائیل

اما نه این حمایت اردوغان از نیروهای فلسطینی جدید بود و نه نقدهای تند او به اسرائیل. او حتی دو روز بعد هم در مقابل جمعیت ۱/۵ میلیون نفری حامیان فلسطین گفت: «اسرائیل اشغالگر است؛ نه دولت که یک سازمان است». او اسرائیل را به «جنایت جنگی» هم متهم کرد. وی حتی گفت: غرب «مسئول جنایت‌ها در غزه است».

یکی از انتقادهایی که گروه‌های اسلام‌گرای ترکیه از آغاز جنگ به اردوغان داشته‌اند این است که او به‌جای طرفداری از «مظلوم»، موضع میانه‌داری اتخاذ کرده و می‌خواهد بین «طرفین» میانجی‌گری کند.

اردوغان می‌خواهد هم حامی مظلوم باشد و هم شریک ظالم! برخی از رسانه‌های ترکیه می‌گویند که در ۷ اکتبر، زمانی که جنگ میان اسرائیل و حماس به وجود آمد، برخی از سران حماس در این کشور بودند. اما با این حال، با آغاز جنگ، دولت آنکارا از آنها می‌خواهد که ترکیه را ترک کنند. عدم حضور هیچ نماینده‌ای از حماس در گردهمایی‌ حمایت از فلسطین در استانبول، می‌تواند نشان آن باشد که اردوغان بر حمایت خود از حماس پافشاری نمی‌کند، اما آن را راهی برای فتح افکار عمومی داخل و مسلمانان خارج از کشور می‌داند.

در عین حمایتی که اردوغان از حماس می‌کند، ترکیه تلاش کرده است روابط با اسرائیل را در حوزه‌های مختلف حفظ کند. گسترش مدام صادرات ترکیه به اسرائیل از سال ۲۰۰۰ به این‌سو و رسیدن آن به حجم ۶،۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲، نمودی از آن است که آنکارا با داشتن ارتباط با طرفین، بیشتر به‌دنبال رساندن پیام به کشورهای اسلامی و عربی است.

اما اردوغان تنها به‌دنبال کسب جایگاه رهبری در منطقه نیست، بلکه او در عین حال می‌خواهد وحدتی نیز میان مردم خود به وجود آورد؛ مردمی که اکثریت‌شان حامی فلسطین هستند و بنابر نظرسنجی‌ها تنها ۳ درصدشان در این جنگ خواهان آن هستند که دولت‌شان از اسرائیل حمایت کند. از این‌رو این موقعیت را می‌توان شانسی برای اردوغان دانست تا جامعه دوقطبی ترکیه در حوزه سیاسی را به‌واسطه موضوع فلسطین یکپارچه‌تر کند.

