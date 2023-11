در چند روز اخیر یهودیان‌ ایران با برگزاری مراسمی در کنیسه‌های چند شهر به حمایت از حماس پرداختند و اعلام‌ کردند که بهودیت از صهیونیسم‌ جداست. این فشارها در حالی افزایش می‌یابد که در روز سه‌شنبه هم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور هرگونه اقدام در جهت تایید، تقویت و تحکیم اسرائیل در فضای مجازی را جرم‌انگاری کرد.

مقام‌های سیاسی و نظامی ارشد جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ حماس و اسرائیل بارها از حمله حماس حمایت کرده و همچنین خواستار حمایت شهروندان نیز شده‌اند. در داخل کشور، نمایندگان خامنه‌ای در استان‌ها از جمله مقام‌هایی هستند که در خطبه‌های نماز جمعه مکررا بر حمایت همه‌جانبه از فلسطینی‌ها تاکید کرده‌اند.

از جمله این موارد تماشاگران بازی‌های اخیر استقلال و پرسپولیس بودند. در بازی استقلال تماشاگران به درخواست برای سکوت برای فلسطینی‌ها واکنش نشان دادند.در یک مورد دیگر نیز علی سامره، سرپرست باشگاه استقلال به درخواست خبرنگار صداوسیما برای محکوم کردن اسرائیل پاسخ منفی داد.

