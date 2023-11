پاسخ جهانگیری به تماس تلفنی باهنر برای ثبت نام در انتخابات مجلس چه بود؟

وی ادامه داد: آقای جهانگیری گفتند که حوصله مجلس رفتن ندارد. یک تعدادی هم ثبت نام کردند مثل آقای نوبخت و جمشید انصاری و دارند لیست جمع می کنند و من کاملا موافقم هرچند در حزبشان نمی روم یا حتما در لیست آنها قرار نمی گیرم اما حق قانونی شان است و این کمک به ماست که بیایند به میدان و رقابت را سنگین کنند.

این چهره اصولگرا با بیان اینکه در جریان اصلاح طلب و اعتدالیون افرادی مانند آقایان ظریف و لاریجانی می توانند پدرخوانده بعضی لیست‌ها شوند، گفت: اما بعید می دانم فردی مثل آقای ظریف این کار را انجام دهد، چون به هرحال محافظه کاری خاصی هم دارد. اما آقای لاریجانی نمایندگان ادوار مجلس را ساماندهی می‌کند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILNANEWS: تأکید پادشاه اردن بر لزوم آتش‌بس فوریبه گزارش ایلنا، «عبدالله دوم» پادشاه اردن طی تماس تلفنی با «جو بایدن» رئیس‌جمهوری آمریکا، بر اهمیت آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه برای اطمینان از ارسال بی‌وقفه کمک‌های بشردوستانه تأکید کرد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: پیام کاخ سفید به رئیس‌جمهور ایران درباره سفارت آمریکا در تهران چه بود؟پیام کاخ سفید به رئیس‌جمهور ایران درباره سفارت آمریکا در تهران چه بود؟

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: هزینه ثبت‌نام آزمون‌های سازمان سنجش ۱۴۰۳ اعلام شد/ جدولبه گزارش شبکه شرق، تصویب‌نامه هیات وزیران درباره تعیین هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش در سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ربات‌های چینی می‌توانند در فضا ماهواره مونتاژ کنندمهندسان چینی یک سکوی جمع‌آوری داده‌های پویا برای ثبت حرکت بازوی انسان در حین کار مونتاژ و سرهم‌بندی ساخته‌اند که می‌تواند به ربات‌ها در سرهم‌بندی ماهواره‌ها کمک کند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: وقوع زلزله ۵ ریشتری در خراسان جنوبیزمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۵، ظهر امروز در حوالی منطقه شوسف استان خراسان جنوبی به ثبت رسید.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: حمله تند حمید رسایی به نزدیکان قالیباف؛ برای بیرون کشیدن قالیباف از فاضلابی به نام هلدینگ یاس به حاج قاسم توهین کردید!حمید رسایی عضو جبهه پایداری در توییتی با حمله نزدیکان قالیباف نوشت: برای بیرون کشیدن قالیباف از فاضلابی به نام هلدینگ یاس به حاج قاسم توهین کردید!

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕