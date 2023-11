این مستندساز انقلابی برای اعزام به غزه اعلام آماده کردکار اسرائیل تمام شده؛ نتانیاهو غزه را پشت قباله زنش هم بیندازد…آیا برای سفارس فست‌فود به بایدن اعتماد دارید؟ پاسخ آمریکایی‌ها را…آخرین پست اینستاگرام متیو پری چه بود؟+عکس

ISNA_FARSI: ابراز همدردی سفرای خارجی در کویت با ملت فلسطینجمعی از سفرای مقیم در کویت با گردهمایی در محل سفارت دولت فلسطین در کویت ضمن محکوم کردن جنایات هولناک رژیم صهیونیستی در قتل عام کودکان و زنان بی دفاع فلسطینی از مقاومت دلیرانه جوانان این ملت حمایت و با آنان ابراز همدردی کردند.

ETEMADONLINE: واردات کالاهای اسرائیلی ممنوع شد+جزئیاتوزارت امور خارجه اعلام کرده است که فهرست کالا‌های مرتبط با شرکت‌های صهیونیستی تهیه کرده است که با هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات آنها ممنوع خواهد شد.

ISNA_FARSI: مسی: این آخرین توپ طلای من خواهد بودلیونل مسی با ابراز خوشحالی از اینکه برای هشتمین بار فاتح توپ طلا شده است، گفت که این آخرین توپ طلای او خواهد بود.

MASHREGHNEWS: فیلم/ماجرای ادعای اسراییلی‌ها درباره صهیونیست بودن کورشخسرو معتضد در برنامه «به افق فلسطین»: در کتاب هرودت که معتبرترین کتاب تاریخ باستان است، هیچ اشاره ای به پناه دادن یهودیان توسط کورش نشده است.

ISNA_FARSI: امیر قطر: مشورت‌ها با ایران در حمایت از ملت فلسطین ادامه خواهد یافتامیر قطر در دیدار با وزیر خارجه ایران گفت که اخیرا گفت‌وگوهای خوب و مهمی با رئیس‌جمهور ایران درخصوص تحولات فلسطین داشتم.

ISNA_FARSI: تازه‌ترین آمار انجمن روزنامه‌نگاران فلسطین از تعداد شهدای رسانهانجمن روزنامه‌نگاران فلسطین اعلام کرد که تعداد خبرنگاران و اصحاب رسانه که در پی حملات رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر تا به امروز به شهادت رسیده‌اند، به ۳۸ تن رسیده است.

