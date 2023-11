رومان تیچکیفسکی، تفنگدار دریایی سابق ارتش اوکراین که در حال حاضر برای وزارت دفاع اوکراین کار می‌کند مدعی است که «روسها با حماس قابل مقایسه هستند» و اگر مسکو، اوکراین را تصرف کند، اروپا را تهدید خواهد کرد.

این سفر به نظر بخشی از یک کارزار گسترده‌تر اوکراین و متحدانش برای جلب کمک‌های بیشتر به این کشور همچنان که ظاهرا کمک‌های بین‌المللی افول می‌یابند، است. ضد حمله بهاری اوکراین در فصل بهار دیرهنگام آغاز شد و نیروهای روسیه فرصت تحکیم مواضع خود را یافته و اوکراینی‌ها پیشروی محدودی به دست آوردند. مقام‌های ارشد نظامی آمریکا برآورد کرده‌اند کی‌یف تنها چند هفته بیشتر تا زمانی که زمستان فرا رسیده و جنگ را در بن بست قرار دهد، فرصت ندارد.

پنتاگون روز سه‌شنبه گفت،‌ هم اکنون تنها ۵.۴ میلیارد دلار از کمک‌های نظامی سابق برای اوکراین که با برداشت از انبارهای ارتش آمریکا تامین می‌شوند، باقی مانده است؛ جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در بودجه مکمل درخواستی خود که به کنگره فرستاده حدود ۶۰ میلیارد دلار کمک اضطراری دیگر برای اوکراین را در کنار کمک‌ها برای رژیم صهیونیستی درخواست کرد.

او با انتشار پستی در رسانه‌های اجتماعی مدعی شد که روسیه نه فقط اوکراین بلکه کل اروپا را تهدید می‌کند. سیاستمداران اروپایی نیز کارزار خود را برای تقویت حمایت از اوکراین تشدید کرده‌اند. یک گروه از این سیاستمداران اعلام کرد، قصد دارد به آمریکا سفر کرده و خطاب به مردم آمریکا استدلال کند، ارسال کمک‌های نظامی به کی‌یف باعث ایجاد شغل در آمریکا می‌شود.جدیدترین فهرست خواسته‌های کی‌یف شامل دریافت تسلیحات هوا به هوا برای مقابله با افزایش حملات روسیه با بمب‌های سرشی هدایت شونده با جی.پی.اس است که می‌توانند از هواپیماها در فاصله‌ای دورتر از میدان جنگ پرتاب شوند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: مالیات بر ارزش افزوده جدید از واردات حذف شدبا پیگیری گمرک دریافت مالیات ارزش افزوده جدید از واردات لغو شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: مالیات بر ارزش افزوده جدید از واردات حذف شدبه گزارش ایلنا، پیگیری گمرک ایران درباره حل اختلاف درباره وصول مالیات ارزش افزوده جدید از واردات به نتیجه رسید و با نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری دریافت این مالیات ملغی شد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: تأکید پادشاه اردن بر لزوم آتش‌بس فوریبه گزارش ایلنا، «عبدالله دوم» پادشاه اردن طی تماس تلفنی با «جو بایدن» رئیس‌جمهوری آمریکا، بر اهمیت آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه برای اطمینان از ارسال بی‌وقفه کمک‌های بشردوستانه تأکید کرد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: نارضایتی ۵۶ درصدی آمریکایی‌ها از بایدننتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد، اکثریت آمریکایی‌ها از عملکرد رئیس‌جمهوری کشورشان ناراضی هستند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ۱۸ متخصص جدید در راه اسفراین/ جذب ۲ دو رشته جدید جراحی مغز و اعصاب و توانبخشیرئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین از اختصاص ۱۸ متخصص جدید به اسفراین خبر داد .

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: جذب نیروی آموزشی و توانبخشی برای مدارس استثنایی خوزستانرئیس آموزش و پرورش استثنایی خوزستان از جذب نیروهای جدید آموزشی و توانبخشی برای مدارس استثنایی سطح استان خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕