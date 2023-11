به گزارش ایسنا، اگرچه تا این جای لیگ صنعت نفتی ها هنوز نتوانسته اند امتیازات لازم را کسب کنند و حتی بعد از داربی خوزستان نیز عبدالله ویسی به دلیل برخی حواشی از سمت خود استعفا کرد و با خواسته باشگاه مجددا به تیم برگشت، اما از آن جا که بازی با دو تیم پایتخت نشین آبی و قرمز برای هر تیم حساست خاصی دارد، مطمئنا نفتی ها عملکرد متفاوتی خواهند داشت و با انگیزه دو چندان برای کسب امتیاز پا به آزادی می گذارند.

تیم پرسپولیس هم که هفته گذشته در بازی با ملوان به تساوی رضایت داد، برای این که فاصله اش از صدر جدول زیاد نشود، مطمئنا تنها چشم به سه امتیاز این دیدار خانگی دارد. بازی که انگیزه های دو تیم برای رسیدن به برد می تواند باعث ارائه بازی هجومی و دیدنی از سوی بازیکنان دو تیم شود.

در پنج تقابل اخیر دو تیم، سه برد برای پرسپولیس بوده است، در یک بازی نفتی ها با سه امتیاز از زمین خارج شده اند و یک دیدار هم با تساوی به پایان رسیده است.

