انتقال نفت بین آذربایجان و اسرائیل از طریق خط لوله باکو – جیحان(شهری در ترکیه) صورت می‌گیرد و نفت از ترکیه به اسرائیل منتقل می‌شود. علاوه بر نفت خام، این کشور بزرگترین صادرکننده منابع نفتی به اسرائیل است و تامین نیمی از انرژی مورد نیاز این کشور توسط آذربایجان صورت می‌گیرد.

در برابر تامین نفت توسط آذربایجان، اسرائیل نیز صادرکننده ۶۰ درصد از سلاح و ادوات نظامی مورد نیاز آذربایجان بوده است. کاربری در ایکس (توییتر سابق) مدعی شده که جمهوری آذربایجان حدود ۶۰ درصد نفت اسرائیل را با انتقال آن از طریق ترکیه، تامین می‌کند.

