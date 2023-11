۳- آثار به دلیل بین المللی بودن جایزه فقط می تواند به صورت آیکونیک (Iconic) یا تصویری (شمایلی) طراحی شود، آثار کالیگرافیک یا خوشنویسانه، تایپوگرافیک یا حروفچینانه از دور رقابت کنار گذاشته خواهند شد. ۴- آثار ضمن داشتن ظرفیت مدال و تندیس باید بتوانند در فرمت هویت بصری جایزه جهانی امام خمینی(قدس سرّه) هم نقش داشته باشند.

۵- محدودیتی در تکنیک و سبک هنری طراحی، ساخت و ارائه نشان جایزه جهانی امام خمینی(قدس سرّه) پیش بینی نشده است. ۶- حقوق مادی اثر یا آثار برگزیده و هرگونه بهره برداری تبلیغاتی و رسانه ای از آثار در قالب «جایزه جهانی امام خمینی(قدس سرّه)» به صورت نامحدود، متعلق به سازمان برگزارکننده است و از اثر برگزیده این فراخوان، به عنوان نشان و تندیس اصلی جایزه جهانی بهره برداری خواهد شد.

۷- مسئولیت صحت ادعای مالکیت طرح و نشان به عهده شخصی است که به عنوان صاحب اثر، نسبت به تکمیل فرم شرکت در مسابقه و امضاء آن اقدام نموده است. ۸- تصمیم گیری در خصوص فرایند تولید و تکثیر نشان و تندیس جایزه جهانی امام خمینی(قدس سرّه) از اثر برگزیده مسابقه، بر عهده دبیرخانه است.

۹- تصاویر ارسالی از طرح با کیفیت مناسب و از زوایای مختلف، (فرمت JPG با رزولوشن ۳۰۰ dpi) ضروری است. (کیفیت، زوایا و نور مناسب تصاویر، در مرحله بازبینی داوری حائز اهمیت است.) ۱۰- توضیح و توجیه کامل طرح پیشنهاد شده به همراه مختصات و مشخصات اثر (جنس اثر، ابعاد اثر، تکنیک ساخت و ….) و دفترچه توجیهی هویت بصری به صورت یک فایل PDFضروری است.۱۲_خلق آثار ارسالی می تواند به صورت فردی یا گروهی انجام پذیرد. در صورت انجام کار گروهی، نام تمامی افراد باید ذکر شود.هیأت داوران این فراخوان نیز عبارتند از: داورانی همچون محمدعلی کشاورز، مسعود نجابتی، مصطفی گودرزی در فراخوان طراحی نشان؛ جایزه جهانی امام خمینی (قدس سرّه) حضور دارند.

