باید بخشی از درآمد معادن سیرجان در شهرستان‌ هزینه شود

وی پس از استماع سخنان مسئولان و بررسی مسائل و مشکلات، طی سخنانی با ابلاغ سلام رئیس محترم قوه قضاییه، گفت: استان کرمان از ظرفیت‌های بسیار خوبی برخوردار است و از معادن بسیار ارزشمند آن، کل کشور بهره‌مند می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه باید از ظرفیت معادن حداکثر استفاده به نفع مردم صورت گیرد، به معادن سیرجان اشاره کرد و گفت: باید شهرستان از مزایا و منافع این معادن بهره‌مند شود. زمانی که سهام‌داران که ممکن است اهل این شهرستان نباشند از این معادن بهره می‌گیرند طبیعتا در قبال مردم مسئولیت دارند و باید بخشی از درآمد را در این شهرستان هزینه کنند.

وی افزود: مواردی که بابت مسئولیت اجتماعی طی سال‌های متعدد پرداخت می‌شود، می‌تواند زمینه رشد بیشتر و رفع کمبودها را فراهم کند که این موضوع نیاز به نظارت مسئولان شهرستان دارد.. خدائیان، موضوع مسکن را حائز اهمیت دانست و افزود: مسکن ملی طرح مهمی است و در شهرستان‌هایی مانند سیرجان که مشکل زمین وجود ندارد، باید به صورت جدی تر اجرا شود و به جوانان زمین اختصاص داده شود.

بنابراین گزارش، افزایش جمعیت و کمبود شعب قضایی، کمبود فضای دادگستری، نبود منازل سازمانی و نبود شعب بخش‌های دور از مرکز جزء مشکلاتی بود که رئیس دادگستری شهرستان سیرجان در این نشست مطرح کرد. به گزارش ایسنا، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سفر به سیرجان، از منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان بازدید و آخرین وضعیت انبارها را رصد کرد.

در این بازدید، دستوراتی برای تعیین تکلیف ۲۶ کانتینر که دو هفته قبل برای فروش از بندرشهید رجایی در اختیار اموال تملیکی قرار گرفته بود، صادر شد.دکتر خدائیان در جریان این بازدید ضمن گفت وگو با رئیس و کارکنان اداره ثبت اسناد مشکلات این اداره کل را بررسی کرد و جهت رفع مشکلات راهنمایی‌های لازم را ارائه نمود.

