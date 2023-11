ممانعت از اعزام نرگس محمدی به بیمارستان؛ تقی رحمانی: دو رگ قلب او پنجاه درصد گرفتگی دارد

آقای رحمانی روز چهارشنبه ۱۰ مهر در گفت‌وگو با رادیو فردا با بیان این‌که همسرش مشکلی با اعزام شدن به بیمارستان ندارد ولی حاضر نیست به حجاب اجباری تن دهد، گفت که این مسئله «بسیار خطرناک است» چون مسئولان زندان «به خاطر حجاب اجباری با جان آدم‌ها بازی می‌کنند».

او گفت که این رویه جمهوری اسلامی باید مورد «حمله و نقد» قرار گیرد و «با توجه به گرفتگی عروق و سابقه بیماری، ما در مورد سلامتی نرگس نگران و حساس هستیم.» تقی رحمانی افزود: به علت سابقه بیماری قلبی همسرش که از اسفند ۱۴۰۰ در زندان قرچک آغاز شده، او باید «هر چند ماه برای معاینه به بیمارستان برود».

نرگس محمدی روز هشتم آبان برای دومین بار به‌دلیل «سر نکردن روسری»، از دسترسی به خدمات درمانی مناسب محروم و به بیمارستان اعزام نشد و عالیه مطلب‌زاده، کنشگر مدنی و فعال حقوق زنان، در پیامی از وضعیت بد جسمانی او در زندان اوین خبر دادهمچنین خانواده نرگس محمدی در پیامی تازه که در صفحه اینستاگرام او نیز منتشر شده، نوشته‌اند روز ۹ آبان «به‌دلیل سر نکردن روسری، زندان حتی حاضر نشد نرگس را به بهداری زندان منتقل کند و پزشک بیمارستان رجایی، ناچار دستگاه اکو را از بیمارستان با خودش به داخل بند...

تقی رحمانی در ادامهٔ گفت‌وگو خود با رادیو فردا با اشاره به این‌که پس از دریافت جایزه نوبل صلح فشارها بر نرگس محمدی افزایش یافته است، گفت: پنج روز بعد از اعلام جایزه نوبل صلح، مسئولان بیانیه روز ۲۵ مرداد امسال خانم محمدی در مورد «تعرض به زنان» را به عنوان کیفرخواست ابلاغ کردند.

او گفت این مسئله در کنار عدم انتقال خانم محمدی به بیمارستان از فشارهایی است که بعد از برنده شدن جایزه نوبل صلح بر همسرش وارد شده است.آقای رحمانی همچنین گفت نرگس محمدی پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرده که دیگر به حجاب اجباری تن نمی‌دهد و «نمی‌خواهد به دوران پیش از آن باز گردد».

عالیه مطلب‌زاده، کنشگر مدنی و فعال حقوق زنان، در صفحه ایکس (توئیتر سابق) از ممانعت مسئولان قضایی از اعزام ‎نرگس جمحمدی به بیمارستان به رغم وخامت حال این برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل خبر داد

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح و برخی هم‌بندی‌هایش در اعتراض به اعزام نشدن او به بیمارستان قلب دست به تحصن زده‌اند. هم‌زمان محمدی در نامه‌ای از زندان، خواستار پایان دادن به جنگ اسرائیل و حماس و برقراری فوری آتش‌بس شد.

نسرین ستوده در اعتصاب غذا و دارو؛ نرگس محمدی بار دیگر پوشیدن روسری را نپذیرفت

نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح و زندانی سیاسی، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه «رژیم فعلی، جامعه و زنان ایران را در موقعیت یا مرگ، یا حجاب اجباری قرار داده»، نوشت: «انتظار می‌رود جمهوری‌اسلامی با قاطعیت، از ریاست بر مجمع اجتماعی سازمان ملل کنار گذاشته شود.

