جهنم زیر زمینی؛ مشاهدات نظامیان صهیونیست نجات یافته از آخرین درگیری با مقاومت غزه

این تونل‌ها به رزمندگان فلسطینی این اجازه را می‌دهند که از یک منطقه به منطقه‌ای در چند مایل آن طرف تر منتقل شوند. واللا نیوز به نقل از این نظامیان افزود: رزمندگان حماس از داخل این چاه‌ها خارج شده و به سوی ما موشک‌های ضد زره شلیک می‌کردند، یا آنکه به سوی ما تیراندازی می‌نمودند، بعد از ان به داخل این تونل‌ها می‌رفتند و درب آهنین آن را هم می‌بستند و در آنجا محو می‌شدند، شمار این چاه‌ها و سوراخ‌ها به شدت زیاد است که همگی برای هدف قرار دادن ما و زمین گیر کردن عملیات ما تدارک یافته‌اند.

امیر بوحبوط خبرنگار امور نظامی این پایگاه اطلاع رسانی که این گزارش را تهیه کرده در ادامه نوشت: بزرگترین چالش فعلی ارتش اسرائیل دسترسی به این چاه‌ها و پاکسازی آن است تا مانع از عملیات غافلگیر کننده علیه نظامیان اسرائیلی شود.

گزارش رسانه‌های عبری زبان همچنین حکایت از آن دارد که صهیونیستی بر این باورند که این تونل‌ها در عمق 80 متری زمین و طول آن 500 کیلومتر است. اطلاعات اسرائیل همچنین نشان می‌دهند که این تونل‌ها در سه طبقه احداث شده‌اند که طبقه زیرین آن به عنوان انبار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به اعتراف رسانه‌های عبری زبان حماس از طریق جاسوس‌های دو جانبه یا شناسایی شده، نقشه‌های صوری در رابطه با این تونل‌ها در اختیار سرویس اطلاعات اسرائیل قرار داده است که به تازگی اسرائیل به صوری بودن آنها پی برده است.بیست‌وششمین روز «طوفان الاقصی»| هلاکت ۱۳ نظامی صهیونیست در شمال غزه

