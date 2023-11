حمله جنجالی هکرهای روسی به پنتاگون و وزارت دادگستری آمریکا

بااین‌حال، ظاهراً هیچ‌یک از کارمندان آژانس فدرال تاکنون درخواست باج دریافت نکرده‌اند و اطلاعات آن‌ها فاش نشده است. همچنین دولت هنوز هیچ تماسی با CLoP نداشته است. «اریک گلدشتاین»، دستیار مدیرعامل تیم امنیت سایبری CISA، در بیانیه‌ای می‌گوید: «CISA از چند آژانس فدرال پشتیبانی می‌کند که نفوذهایی را براساس برنامه MOVEit خود گزارش کرده‌اند. ما فوراً درحال کار روی درک تأثیرات آن و اطمینان از اصلاح به‌موقع خطر هستیم.

طبق گزارش Politico، سازنده برنامه MOVEit با چندین نهاد دولتی ایالات‌متحده و چندین شرکت قرارداد دارد، بنابراین علاوه بر سازمان‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی مانند Shell، بی‌بی‌سی، دانشگاه جان هاپکینز و وزارت انرژی نیز ممکن است تحت تأثیر آن قرار بگیرند. درهمین‌حال، سرقت آدرس ایمیل کارمندان وزارت دادگستری و پنتاگون نشان می‌دهد که حتی سازمان‌هایی که به‌خوبی از آن‌ها محافظت می‌شود نیز در برابر حملات سایبری آسیب‌پذیر هستند.

