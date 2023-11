وی افزود: بر اساس ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اقدامات پلیس صرفاً جنبه تنبیهی داشت و امتیاز خاصی در اختیار رانندگان قانون مدار تعلق نمی‌گرفت که در صورت بررسی طرح ارائه شده نیروی انتظامی در مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای نگهبان بسته‌های تشویقی در اختیار رانندگان قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به رنگ‌بندی گواهینامه‌ها در طرح ارائه شده به دولت گفت: کارت گواهینامه پایه به رنگ سفید است که به ازای هر روز امتناع از تخلف امتیاز به دارنده آن تعلق خواهد گرفت و پس از آن زمینه برای ارتقا به کارت نقره‌ای فراهم می‌شود.

وی افزود: دارندگان کارت نقره‌ای نیز با رعایت کامل قوانین به صورت روزانه امتیاز مثبت کسب کرده که پس از ثبت در سیستم و گذشت ۲ سال به جرگه دارندگان کارت‌های طلایی تحت عنوان رانندگان عالی می‌پیوندند. کرمی‌اسد در توضیح امتیازات گواهینامه طلایی اظهار داشت: در این طرح تخفیف ۲۰ درصدی بیمه‌ای، تخفیف ۱۰ درصدی عوارض آزادراهی، تخفیف ۱۰ درصدی هزینه تخلفات، تخفیف ویژه استفاده از اماکن تفریحی و اولویت در استخدام دستگاه‌های دولتی به عنوان راننده، شامل حال رانندگان خواهد شد.

وی گفت: پلیس با هدف ارزش‌گذاری به عملکرد رانندگان قانون مدار، گواهینامه طلایی برای آنان صادر خواهد کرد. به گفته کرمی اسدی، طرح تعویض شماره پلاک و نقل و انتقالات درب منزل به زودی توسط مسئولان امر اطلاع‌رسانی می‌شود.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: تغییرات جدید در گواهینامه‌های رانندگی/ اجرای طرح شماره‌گذاری از مقابل در خانهرئیس پلیس راهور فراجا از اجرای طرح‌ها و ارائه خدمات جدید از سوی این پلیس خبر داد و گفت که طرح شماره‌گذاری خودرو در مقابل در منزل و ارائه گواهینامه یک روزه موتورسیکلت اجرایی شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: اعلام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی راهپیمایی ۱۳ آبان در تهرانرئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ تمهیدات ترافیکی مراسم ۱۳ آبان را تشریح کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

TASNIMNEWS_FA: ارائه گواهینامه رانندگی ۲ زبانه به‌زودی/ اجرای شماره‌گذاری خودرو از درب منزل در تهرانآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

منبع: Tasnimnews_Fa | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: جزییات اطلاعات ترانزیت از ایران محرمانه است/ خرید کشتی برای خزر با وام روسیمهدی ضیغمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره میزان تزانزیت کالای روسی از ایران اظهار داشت: میزان ترانزیت بین کشورهای روسیه – ایران – هند یا ایران – هند و کشورهای اوراسیا حتی کشورهای واقع در آسیای شرقی که می‌توانند بار خود را از مسیر ایران به اوراسیا و به ویژه روسیه منتقل کنند، بسیار بهبود یافته است.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: جزییات و نحوه پرداخت سود سهام عدالتبه گزارش شبکه شرق، رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس در رابطه با واریز سود سهام عدالت از پرداخت سود قطعی به دارندگان سهام عدالت تا پایان آذرماه امسال خبر داد. مهدی سعادتی از پرداخت سود قطعی به دارندگان سهام عدالت خبر داد و افزود: زمان واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۲ تا پایان آذرماه است.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ویدیو/ جزییات طرح شماره‌گذاری خودرو از درب منزل به صورت آزمایشیطرح جدید پلیس راهنمایی و رانندگی برای شماره‌گذاری خودرو در مقابل منازل با عنوان «شماره‌گذاری از درب منزل» از فردا به طور آزمایشی در تهران اجاره می‌شود و پس از نیز در سراسر کشور اجرا خواهد شد.سردار سید کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور فراجا در گفت‌وگوی اختصاصی با ایسنا جزئیات اجرای این طرح را تشریح کرده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕