او بر ضرورت «کوتاه کردن دست جنگ‌افروزان از سر مردم بی‌گناه، احترام به حقوق انسان‌ها و ایجاد امکان زندگی مسالمت‌آمیز مردمان در کنار یکدیگر» تاکید کرد. مسوولان زندان دلیل اعزام نکردن محمدی به بیمارستان را تن ندادن او به حجاب اجباری اعلام کردند و گفتند مطابق دستورات مقام‌های مافوق، اعزام به بیمارستان بدون حجاب اجباری ممنوع است.

محمدی افزود ریاست چنین رژیمی بر مجمع اجتماعی سازمان ملل متحد به عنوان نهاد پشتوانه حقوق بشر، «ابهام‌آفرین و ناامیدکننده» است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، مسوولان زندان به دلیل تن ندادن نرگس محمدی به حجاب اجباری حتی به او اجازه ندادند برای انجام تست اکو به بهداری زندان مراجعه کند و دستگاه اکو به ناچار به داخل بند زنان اوین منتقل شد.

