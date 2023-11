مقام نظامی حماس در ایران: مزه پیروزی زیر زبان ماست

او افزود: «ما دو راه بیشتر نداریم یا اینکه شجاعانه مبارزه کرده و پیروز شویم یا مبارزه کرده و به شهادت برسیم که در هر دوحالت پیروز هستیم.»

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: ویدیویی از عملیات نیروهای القسام علیه پایگاه صهیونیست‌هاگردان‌های القسام، شاخه نظامی جنبش حماس ویدیویی را از عملیات هلی‌برن و حمله نیروهایش به پایگاه نظامی صهیونیست‌ها در منطقه «ایرز» منتشر کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: گزارش «رویترز» از تاکتیک جدید ارتش اسرائیل در پیشروی زمینی کند در غزهدر پی گسترش عملیات نظامی زمینی اسرائیل در نوار غزه از هفته گذشته، نیروهای اسرائیلی بعد از تهدیدات قبلی مبنی بر تهاجم و «درهم‌ کوبیدن حماس»، اکنون تاکتیک «ح

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: تکذیب روایت رژیم صهیونیستی درباره آزادی یک اسیر اسرائیلی توسط حماسبه گزارش ایلنا، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) ادعای رژیم صهیونیستی در رابطه با آزادی یک نظامی زن اسرائیلی در جریان حمله زمینی شامگاه یکشنبه به غزه را رد کرد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: پاسخ حماس به ادعاهای رژیم صهیونیستی درباره آزادی زن نظامی اسیرجنبش حماس فلسطین به بیانیه رژیم صهیونیستی درباره آزادسازی یک زن نظامی اسیر در نزد گردان‌های القسام در نوار غزه واکنش نشان داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

EURONEWS_PE: اوکراین زیر شدیدترین بمباران روسیه؛ زلنسکی: در کاهش قدرت نظامی مسکو در دریای سیاه موفق بودیماوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد که روسیه بیش از ۱۰۰ مکان را در ۲۴ ساعت گذشته بمباران کرده که بیشترین تعداد در یک حمله از ابتدای سال جاری میلادی است.

منبع: euronews_pe | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: هشدار اف‌بی‌آی: در صورت گسترش جنگ، حملات سایبری جمهوری اسلامی‌ علیه آمریکا تشدید خواهد شدرئیس پلیس فدرال آمریکا - اف‌بی‌آی- در جلسه استماع کنگره گفت که حملات سایبری جمهوری اسلامی ایران‌ علیه آمریکا در صورت گسترش درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس احتمالا تشدید خواهد شد.

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕