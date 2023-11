به گزارش ایسنا، فضانوردان چینی ماموریت شنژو ۱۶(Shenzhou ۱۶) در ایستگاه فضایی تیانگونگ(Tiangong) به عنوان بخشی از برنامه‌های اکتشافی اعماق فضا، در مدار زمین سبزیجات کاشتند.اولین عملیات آنها در ماه ژوئن آغاز شد و چهار دسته کاهو از آن برداشت شد. دومین مورد در ماه اوت برای کشت گوجه گیلاسی و پیازچه انجام شد.

مرکز تحقیقات و آموزش فضانوردان چین نیز نمونه‌هایی را روی زمین توسعه داده است که به محققان اجازه می‌دهد نتایج را با هم مقایسه کرده و تفاوت نحوه رشد گیاهان در فضا و روی زمین با دقت بیشتری تجزیه و تحلیل کنند. به گفته محققان، این بخشی از یک برنامه بلند مدت برای کمک به اکتشاف در اعماق فضا است.

یانگ رنز(Yang Renze)، محققی از مرکز تحقیقات و آموزش فضانوردان چین می‌گوید: دستگاه کشت سبزیجات، بخش کلیدی از کل سیستم کنترل محیطی و پشتیبانی از حیات است و در فضا برای تایید فناوری‌های مربوطه استفاده می‌شود. در آینده، ما بر روی کشت سریع و در مقیاس بزرگ تمرکز خواهیم کرد.

به عنوان بخش کلیدی سیستم کنترل محیطی و پشتیبانی از حیات، گیاهان رشد یافته از می‌توانند دی‌اکسیدکربن موجود در هوا را برای تولید اکسیژن با فتوسنتز جذب کنند و سپس با تعرق آب را بازسازی و تصفیه کنند.

