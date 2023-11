ماشاالله کرمی، پدر زندانی محمدمهدی کرمی، از روز ۱۰ مهر، تماسی با خانواده نداشته است

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: ۲۴۵ زندانی در استان کرمان آزاد شدندپیش از ظهر امروز ۱۰ آبان ماه و با حضور معاون اول قوه قضائیه، ۲۴۵ زندانی جرائم غیرعمد و عمد از زندان‌های استان کرمان آزاد شدند.

منبع: isna_farsi

VOA FARSI صدای آمریکا: تشکیل پرونده‌های تازه برای سه تن از زندانیان سیاسیهاجر مهرابی، خواهر محمود مهرابی زندانی سیاسی، در گفت وگو با صدای آمریکا وضعیت برادرش را که از حدود ۹ ماه پیش در بازداشت است توضیح می‌دهد

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا

ALARABIYA_FA: ورود کاروان‌های حامل کمک و آمبولانس‌ به نوار غزه از گذرگاه رفحدر بیست و ششمین روز از جنگ جاری در غزه، کامیون‌های حامل کمک‌های غذایی و پزشکی چهارشنبه 10 آبان از طریق گذرگاه زمینی رفح با مصر، وارد نوارغزه شدند.به گزارش

منبع: AlArabiya_Fa

ILNANEWS: اَبَربازی‌ها با رویکرد خانواده از برنامه‌های مهم هفته فرهنگی قزوین استبه گزارش ایلنا، حسین برجی گفت: اَبَربازی‌ها، بازی‌هایی هستند که برخی نوستالژیک و برخی فکری و گروهی هستند، که می‌توان به شطرنج، مار و پله و دیگر بازی‌های فکری اشاره کرد. رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین ادامه داد: این بازی‌ها سبب افزایش توانایی‌های ذهنی افراد و ایجاد فضای روانی امن و در جامعه خواهد شد.

منبع: ilnanews

ISNA_FARSI: گرشا رضایی: بزرگان موسیقی به کلک و کامپیوتر پناه برده‌اندنخستین قطعه از آلبوم EP گرشا رضایی بنام «یه روز...» که با ارکستر بزرگ تولید شده است، منتشر شد.

منبع: isna_farsi

ISNA_FARSI: اسرائیل هیچ دستاورد مهمی نداشته است/در مصاف زمینی برتری با حماس استنماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: اسرائیل در این مدت نه تنها دستاورد ملموس نظامی نداشته، بلکه افکار عمومی جهان را علیه خود تهییج کرده و در نبرد زمینی برگ برنده در دستان حماس است.

منبع: isna_farsi