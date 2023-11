فرماندهی انتظامی کیش: ۴ قایق تفریحی به دلیل نحوه پوشش مسافران توقیف شد

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: اصلاح دستورالعمل نحوه معاملات اوراق بهادار در فرابورسبرخی مواد مربوط به «دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران» اصلاح شد.

ISNA_FARSI: توقیف دو دستگاه موتور سنگین قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد در خرم‌آبادفرمانده انتظامی لرستان از توقیف ۲ دستگاه موتور سنگین قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در عملیات مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

ISNA_FARSI: جریمه نکونام به خاطر صحبت نکردن در نشست خبریباشگاه استقلال به دلیل شرکت نکردن جواد نکونام در نشست خبری ۵۱ میلیون تومان جریمه شد.

ISNA_FARSI: کشف دپوی ۴۵۰ میلیاردی کالای قاچاق در شیرازفرمانده انتظامی استان فارس از کشف انواع قطعات موتور قایق خارجی قاچاق به ارزش ۴۵۰ میلیارد ریال در بازرسی از یک سوله در یکی از محله‌های شهرستان شیراز خبر داد.

MASHREGHNEWS: حوادث تهران؛ از دستگیری پسر پدررُبا تا قتل برای یک مبلغ ناچیزرییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری پسر جوان و دو همدست وی به اتهام طراحی نقشه برای ربودن پدر خود خبر داد.

ISNA_FARSI: عمان خواستار محاکمه رژیم صهیونیستی بابت جنایت علیه فلسطینی‌ها شدبا ادامه حملات بی‌امان و مرگبار رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها، وزیر خارجه عمان خواستار محاکمه رژیم صهیونیستی به دلیل هدف قرار دادن غیرنظامیان در غزه شد.

