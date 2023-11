SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOA FARSI صدای آمریکا: مقاومت در برابر یک آزارگر و مدافع حجاب اجباری در مترو تهرانمقاومت در برابر یک آزارگر و مدافع حجاب اجباری در مترو تهران

ISNA_FARSI: رژیم صهیونیستی: تنها برای گفت‌وگو جهت توقف چند ساعته درگیری‌ها آمادگی داریمیک مقام رژیم صهیونیستی گفت که این رژیم برای گفت‌وگو در راستای توقف درگیری‌ها با حماس به مدت چند ساعت آمادگی دارد.

ISNA_FARSI: صیادان غیرمجاز سد سلمان فارسی به دام افتادندیگان حفاظت محیط زیست شهرستان قیروکارزین از متخلفین صید غیر مجاز ماهی در دریاچه سد سلمان فارسی ۱۹ ماهی صید شده کپور و سرخه به همراه ادوات صید کشف و ضبط کرد.

ISNA_FARSI: خانه به دوشی فوتبال خلیج فارس؛ از استادیوم به آن استادیوم!تیم فوتبال خلیج فارس ماهشهر در لیگ یک کشور با شرایط عجیبی مواجه است.

ISNA_FARSI: ۱۵۷۰؛ خط تلفنی «اورژانس دانش‌آموزی» برای ارائه مشاوره رایگاندانش‌آموزان می‌توانند برای دریافت مشاوره رایگان در خصوص مسائل و مشکلات فردی، تحصیلی و خانوادگی با خط ملی ۱۵۷۰ یا همان اورژانس دانش آموزی تماس بگیرند.

ISNA_FARSI: رآکتور زیستی کوچکی که می‌تواند به مبارزه با سرطان کمک کندرآکتور زیستی کوچکی که به اندازه یخچال است، به سرعت سلول‌هایی را تولید می‌کند که می‌توانند با سرطان مبارزه کنند.

