حماس در ۱۵ مهر حمله گسترده‌ای را علیه مواضع رژیم صهیونیستی در غلاف غزه آغاز کرد. تل‌آویو در پاسخ به این عملیات - که به دلیل حملات رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی، «طوفان الاقصی» نام گرفته - قتل‌عام مردم بی‌گناه فلسطین را آغاز کرده و از رسیدن غذا، دارو، سوخت و دیگر اقلام ضروری به ساکنان غزه جلوگیری می‌کند.

در بیست و ششمین روز از جنگ غزه، امروز (چهارشنبه) نبردهای شدید بین مقاومت فلسطین و نیروهای صهیونیست که در حال نفوذ به شمال و جنوب نوار غزه هستند، ادامه دارد. این نبردها انهدام خودروها و کشته شدن سربازان اشغالگر را در پی دارد.

با ادامه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و افزایش تعداد شهدا به بیش از ۸۵۰۰ تن از جمله ۳۵۴۲ کودک و ۲۱۸۷ زن، اشرف القدره، سخنگوی وزارت بهداشت غزه از ۲۰۰۰ اعلام مفقودی شامل ۱۱۰۰ کودک که هنوز زیر آوار هستند، خبر داد.

