وی تصریح کرد: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهرستان با رصدها و اقدامات اطلاعاتی پس از مطمئن شدن از صحت موضوع با هماهنگی قضائی طی یک عملیات متهم را در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از محل، دو دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق هوندا ۱۳۰۰ سی‌سی فاقد هرگونه مدارک و مجوز گمرکی کشف کردند.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت‌های کشف شده قاچاق را ۲ میلیارد ریال برشمرده است، افزود: متهم دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

