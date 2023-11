در پی تهدید حکومت، یهودیان ایرانی ارتباط مجازی با بستگان و اقوام در اسرائیل را قطع کردند

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IRANINTL: قطع ارتباط مجازی یهودیان ایران با خانواده‌هایشان در اسرائیل به دلیل فشارهای جمهوری اسلامیاطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکی‌ است در پی تهدید حکومت در ایران، یهودیان ایرانی ارتباط خود با بستگان و آشنایان در اسرائیل را در فضای مجازی قطع کرده‌اند.

منبع: IranIntl

MASHREGHNEWS: ۲۰ مرکز آموزشی یهودیان در پاریس تهدید به بمب‌گذاری شددر پی افزایش حس نفرت جهانی از صهیونیست‌های سراسر جهان پس از جنایت اخیرشان علیه مردم غزه، ۲۰ مرکز آموزشی یهودیان در پاریس تهدید به بمب‌گذاری و تخلیه شد.

منبع: MashreghNews

ALARABIYA_FA: 400 کشته و زخمی در حمله اسرائیل به اردوگاه جبالیااقدام اسرائیل در روز سه‌شنبه نهم آبان به بمباران پی در پی اردوگاه پناهجویان فلسطینی در منطقه جبالیا در نوار غزه، با 6 بمب، که وزن هر کدام به یک تن می‌رسد،

منبع: AlArabiya_Fa

ILNANEWS: تجمع فعالان حامی فلسطین در لندنبه گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری پی ای مدیا، گروهی از فعالان حامی فلسطین در اعتراض به درگیری بین اسرائیل و حماس در ایستگاه «خیابان لیورپول» لندن تجمع کردند.

منبع: ilnanews

AA_PERSIAN: اعتراض مخالفان جنگ غزه به سخنرانی بلینکن در سنای آمریکاحامیان فلسطین و معترضان به کمک‌های آمریکا به اسرائیل با دست‌های خونین در جلسه سخنرانی آنتونی بلینکن در سنا اعتراض کردند. - Anadolu Ajansı

منبع: aa_persian

MASHREGHNEWS: در صورت تجاوز رژیم صهیونیستی، پاسخ قاطع خواهیم داد/ آمریکا با همسویی آشکار خود با رژیم صهیونیستی به دنبال افزایش تنش استنماینده ایران در سازمان ملل گفت: در صورت مواجهه با هرگونه تهدید، حمله یا تجاوزی از سوی رژیم صهیونیستی که امنیت و منافع ملی کشورمان را به خطر بیاندازد، پاسخ قاطع خواهیم.

منبع: MashreghNews