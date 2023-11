SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASHREGHNEWS: فیلم/ اهداف نظامی مهمی که صهیونیست‌ها در غزه بمباران می‌کند!فیلم/ اهداف نظامی مهمی که صهیونیست‌ها در غزه بمباران می‌کند!

MASHREGHNEWS: جنایت جدید صهیونیستها در اردوگاه جبالیا؛ دستکم ۵۰ نفر به شهادت رسیدندجنگنده‌های رژیم صهیونیستی اردوگاه جبالیا واقع در شمال نوار غزه را بمباران کردند که تا کنون به شهادت بیش از پنجاه فلسطینی منجر شده است.

AA_PERSIAN: سازمان نجات کودکان: ویرانی اردوگاه جبالیا ما را وحشت‌زده کردمدیر کشوری سازمان «کودکان را نجات دهید» در فلسطین، بمباران اردوگاه آوارگان جبالیا را وحشتناک خواند. - Anadolu Ajansı

AA_PERSIAN: رئیسی: بمباران جبالیا لکه ننگ دیگری در فهرست جنایات صهیونیست‌ها استرئیس جمهور ایران تاکید کرد که بمباران اردوگاه جبالیا در غزه لکه ننگ دیگری در فهرست جنایات اسرائیل و حامیان آن است. - Anadolu Ajansı

AA_PERSIAN: بمباران اردوگاه جبالیا توسط اسرائیل؛ دستکم 100 نفر کشته شدنددرپی بمباران اردوگاه آوارگان فلسطینی جبالیا در نوار غزه توسط اسرائیل دستکم 100 نفر جان خود را از دست دادند. - Anadolu Ajansı

TASNIMNEWS_FA: فیلم| بمباران جبالیا انتقام شکست سنگین ارتش اسرائیل بودآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

