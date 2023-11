فیلم| بمباران جبالیا انتقام شکست سنگین ارتش اسرائیل بود

درهمین‌رابطه وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دیروز گفت: امروز ارتش اسرائیل در جنگ با نیروهای گردان قسام، هزینه گزافی داده است.ازطرفی نیروهای مقاومت اعلام کردند در مناطق مختلف تعداد زیادی نظامی صهیونیست را کشته و هم‌چنین حجم زیادی از تجهیزات ارتش رژیم صهیونیستی را منهدم کرده‌اند

