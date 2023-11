تمهیدات ترافیکی پلیس راهور برای راهپیمایی۱۳ آبان

سرهنگ موسوی پور گفت: به مناسبت برگزاری مراسم روز ۱۳ آبان در شهر تهران در روز شنبه، پلیس راهنمائی و رانندگی تهران بزرگ اقدامات لازم در راستای برقراری نظم و ایمنی عبور و مرور و جلوگیری از انسداد مسیر در محدوده برگزاری مراسم را در دستور کار دارد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح از ساعت ۶:۳۰ روز شنبه ۱۳ آبان تا خاتمه مراسم راهپیمایی و عادی شدن وضعیت ترافیکی در کلیه معابر پیرامون مسیر راهپیمایی و معابر منتهی به لانه جاسوسی سابق آمریکا و معابر پیرامونی ادامه خواهد داشت محدودیت‌های تردد در معابر منتهی به مسیر راهپیمایی را اعلام کرد.

سرهنگ موسوی پور تصریح کرد: از ساعت ۲۳:۳۰ روز جمعه مورخ ۱۲ آبان تا روز اجرای مراسم در خیابان طالقانی حدفاصل خیابان موسوی تا خیابان مفتح محدودیت تردد اعمال می شود؛ همچنین از ساعت ۷ روز شنبه مورخ ۱۳ آبان خیابان طالقانی حدفاصل تقاطع مفتح تا ولیعصر (عج) (درصورت نیاز تا تقاطع قدس – طالقانی)؛ خیابان سپهبد قرنی از میدان فردوسی به سمت شمال؛ خیابان نجات الهی (ویلا) از خیابان انقلاب به سمت شمال ؛ خیابان ایرانشهر از خیابان کریم خان به سمت جنوب؛ خیابان مفتح از میدان هفت تیر به سمت جنوب؛ کنارگذرهای پل حافظ...

وی درخصوص محدودیت توقف در روز ۱۳ آبان بیان داشت: خیابان طالقانی حدفاصل خیابان سپهبد قرنی تا خیابان مفتح؛ خیابان ایرانشهر حدفاصل خیابان کریم خان تا خیابان طالقانی و کلیه محل‌های چینش اتوبوس‌های شرکت واحد محدودیت توقف خواهیم داشت.

سرهنگ موسوی پور به مسیرهای جایگزین هم اشاره داشت و گفت: محدوده شمال به جنوب خیابان حافظ، خیابان ولیعصر (عج) ، و خیابان شریعتی نیز مسیرهای جایگزین خواهند بود. سرهنگ موسوی پور در خصوص محل‌های تعیین شده برای توقف اتوبوس‌های شرکت واحد گفت: خیابان‌های موسوی، ایرانشهر و ضلع غربی خیابان قرنی حدفاصل خیابان طالقانی تا میدان فردوسی - سامانه - ضلع شمالی خیابان سمیه حدفاصل خیابان مفتح تا خیابان نجات الهی - ضلع جنوبی خیابان کریم خان حدفاصل خیابان ایرانشهر تا میدان هفت تیر- ضلع شمالی خیابان طالقانی حدفاصل خیابان شریعتی تا خیابان مفتح- ضلع شرقی خیابان مفتح حدفاصل خیابان طالقانی تا میدان هفت تیر - خیابان ولیعصر(عج) از تقاطع طالقانی به سمت شمال تا تقاطع خیابان...

